اصدرت محكمه جنح التهرب الضريبي المنعقده في التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وعضوية احمد عبد العليم وكيل النيابة العامه وسكرتاريه وسام حنفي، في جلسة محاكمه الفنان رامي صبري لاتهامه بالتهرب الضريبي من سداد مبلغ مليون و ربعمائه و اربعه و اربعون الف جنيه للضرائب العامه و اكتفت بتغريمه مبلغ 336 الف جنية فقط لاغير واستبعدت تهمه التهرب من الضريبة المستحقة.
و جاء ذلك لما اثارة دفاع الفنان رامي صبري المستشار مصطفي جوده المحامي ، حيث اثبت للمحكمه عدم انطباق مواد الاتهام الواردة بالاوراق وهي/3 و 32 /1 و 131 و 133 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل و اللائحة التنفيذية .
و دفع المستشار مصطفي جوده بعدم ثبوت ارتكاب جريمة التهرب اعمالًا لنص المادة 304 (أ) من قانون الاجراءات الجنائية .
كما طعن محامي الدفاع علي التقارير المدرجة بالاوراق من مفتشي الضرائب او الخبير المحاسب التابع لوزراة العدل المختص لعدم وجود اي مستندات قطعية تثبت صحة تقاريرهم و ما هي الأ تقارير جزافية ليس لها اي اساس من الواقع المهني مما ادي الي عدم اطمئنان المحكمه لما تقدم من مستندات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محامي رامي صبري يكشف تفاصيل تغريمه 336 ألف جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.