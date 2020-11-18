تحدث الفنان خالد أنور لكاميرا دوت الخليج عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره في مسلسل خيانة عهد الذي قدمه مع الفنانة يسرا في موسم رمضان الماضي.
وكشف خالد أنور عن طريقته فى إختيار أعماله الفنية، مجيبا على تساؤل: "هل النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى إختياراته ويزيدها صعوبة"
وأكد خال أنور أنه لايشترك فى أى عمل من أجل التواجد بل دائما يبحث عن الإختلاف والجديد الذي يقدمه للجمهور.
وكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة التي يحضر لها حاليا، ومنها مسلسل تحقيق الذي يقدمه بصحبه مجموعة من الشباب، منهم تارا عماد، كما تحدث عن تفاصيل تحضيره لشخصيته بمسلسل هجمة مرتدة الذي يعرض في موسم رمضان القادم.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خالد أنور لـ دوت الخليج: لا أشارك في أعمال من أجل التواجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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