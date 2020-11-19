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ملحم زين يختار عبده ياغي للتأهل للمرحلة الثانية من ذا فويس سينيور

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انطلقت منذ قليل الحلقة النهائية من برنامج ذا فويس سينيور، عبر قناة Mbc مصر.

وتألق الفنان القدير عبده ياغي، بصوته المميز وأبهر لجنة التحكيم، ووقع اختيار الفنان اللبناني ملحم زين، عليه للتأهل للمرحلة الثانية من الحلقة النهائية للبرنامج.

ومن المقرر، أن يتوج صاحب اللقب للموسم الأول من البرنامج، والذي يعتمد على اختيار نجم فوق الستين من عمره، وذلك للمرة الأولى في برامج المسابقات.

يذكر أن لجنة تحكيم البرنامج مكونة من الفنانة المغربية سميرة سعيد، والفنان هاني شاكر، والفنانة اللبنانية نجوى كرم، وريس الأغنية اللبنانية الفنان ملحم زين.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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