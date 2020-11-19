محامي رامي صبري يكشف تفاصيل تغريمه 336 الف جنيه

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اصدرت محكمه جنح التهرب الضريبي المنعقده في التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق وعضوية احمد عبد العليم وكيل النيابة العامه وسكرتاريه وسام حنفي، في جلسة محاكمه الفنان رامي صبري لاتهامه بالتهرب الضريبي من سداد مبلغ مليون وربعمائه واربعه واربعون الف جنيه للضرائب العامه واكتفت بتغريمه مبلغ 336 الف جنية فقط لاغير واستبعدت تهمه التهرب من الضريبة المستحقة

و جاء ذلك لما اثارة دفاع الفنان رامي صبري المستشار مصطفي جوده المحامي، حيث اثبت للمحكمه عدم انطباق مواد الاتهام الواردة بالاوراق وهي3 و32 1 و131 و133 من قانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل واللائحة التنفيذية.

و دفع المستشار مصطفي جوده بعدم ثبوت ارتكاب جريمة التهرب اعمالًا لنص المادة 304 (أ) من قانون الاجراءات الجنائية.

كما طعن محامي الدفاع علي التقارير المدرجة بالاوراق من مفتشي الضرائب او الخبير المحاسب التابع لوزراة العدل المختص لعدم وجود اي مستندات قطعية تثبت صحة تقاريرهم وما هي الأ تقارير جزافية ليس لها اي اساس من الواقع المهني مما ادي الي عدم اطمئنان المحكمه لما تقدم من مستندات