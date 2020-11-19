خلاف عادي أم انفصال| ماذا يحدث بين عمرو دياب ودينا الشربيني

كشف مصدر مقرب من النجمين عمرو دياب ودينا الشربيني حقيقة انفصالهما بعد نشر شائعات عدة حول هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لـ دوت الخليج، إن الثنائي لم ينفصلا، وأن كل ما حدث بينهما "مجرد خلاف عادي".



وأكد أن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني قوية ولن تصل إلى انفصالهما.



وكان احدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت فعالياته الشهر الماضي.



يذكر أن احدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى.



وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.