وكتبت راندا البحيري: كل سنة وأنت طيب يا ريس، يا رب العمر كله ليك يارب بحبك. جدا جدا جدا، وبتمنالك من قلبي دوام الصحة والسعادة وراحة البال بنتك راندا". اقرا ايضا :

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنتك بتحبك.. راندا البحيري تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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