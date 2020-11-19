النجوم يتحدثون لـ "دوت الخليج".. أحمد وفيق: هكذا أتعامل مع مهاجمي السوشيال ميديا.. وسلوى عثمان: كنا سنصوّر «أسود فاتح» في مرفأ بيروت يوم الانفجار

التقت كاميرا "دوت الخليج" بعدد من نجوم الفن خلال مهرجان الفضائيات العربية، وحرص الفنانون على التحدث عن أعمالهم الجديدة وكواليسها وكيف يتعاملون مع مواقع التواصل الاجتماعي.



مصطفى درويش يكشف تطورات فيلم بـ 100 وش

كشف الفنان مصطفى درويش لكاميرا دوت الخليج آخر التطورات التى وصل لها فيلم 100 وش الذي يتم تحضيره حاليا بعد نجاح مسلسل بـ 100 وش الذي عرض في موسم رمضان الماضي.



وتحدث عما وجده من ردود فعل بعد دوره فى حكاية "ربع قيراط" بمسلسل إلا أنا.



وأوضح كيف يتعامل إذا هاجمه الجمهور، وربط بين شخصية يقدمه وشخصية فى الواقع.



أحمد وفيق: عندي منهج في اختيار أعمالي.. وهكذا أتعامل مع مهاجمي السوشيال

تحدث الفنان أحمد وفيق من خلال كاميرا "دوت الخليج" عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره بمسلسل النهاية.



كشف عن طريقته فى اختيار أعماله الفنية وهل النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى اختياراته ويزيدها صعوبة، وأكد أن لديه منهج في اختياراته وطريقة تعامله مع إذا تعرض لهجوم من رواد مواقع التواصل الإجتماعي كما يحدث مؤخرا لبعض الفنانين.



خالد أنور: لا أشارك في أعمال من أجل التواجد

تحدث الفنان خالد أنور من خلال كاميرا "دوت الخليج" عن تكريمه بمهرجان الفضائيات العربية عن دوره بمسلسل خيانة عهد الذي قدمه مع الفنانة يسرا في موسم رمضان الماضي.



وكشف لنا طريقته فى اختيار أعماله الفنية وهل النجاح الكبير الذي يحققه بعد كل عمل يحمله مسئولية فى اختياراته ويزيدها صعوبة، وأكد أنه لا يشترك فى أى عمل من أجل التواجد بل دائما يبحث عن الاختلاف والجديد الذي يقدمه للجمهور.



وكشف عن تفاصيل أعماله الجديدة الذي يحضر لها حاليا، منها مسلسل تحقيق الذي يقدمه بصحبه مجموعة من الشباب، منهم تارا عماد، وأيضا تحدث لنا عن تفاصيل تحضيره لشخصيته بمسلسل هجمة مرتدة الذي يعرض في موسم رمضان القادم.



سلوى عثمان: كنا سنصور «أسود فاتح» في مرفأ بيروت يوم الانفجار



عبرت سلوى عثمان عن سعادتها بطرح أسود فاتح، وقالت أن كل من شاهده أبدى إعجابه به.



وقالت فى تصريحات لـ دوت الخليج إنها لم تحضر الانفجار بل سافرت في اليوم التالي، ووصفت منظر الدمار الناتج عن الانفجار بأنه كان صعبا جدا.



وقالت إنه كان من المفترض أن يُصور أحد مشاهد العمل في نفس مكان إنفجار مرفأ بيروت، ولكن تم تأجيله إلى يوم أخر دون أسباب.



وعن تأثير كورونا في حياتها قالت إنها تخاف من المرض، وتأخذ كل احتياطتها.



ليلى عز العرب تكشف كواليس مسلسل حلوة الدنيا سكر لـ هنا الزاهد

كشفت الفنانة ليلى عز العرب عن كواليس مشاركتها فى مسلسل حلوة الدنيا سكر الذي تقوم ببطولته الفنانة هنا الزاهد، وكشفت عن الأسباب التى حمستها للمشاركة فى العمل.



و تحدثت أيضا عن تفاصيل تواجدها في فيلم " العميل صفر" الذي يقوم ببطولته الفنان أكرم حسني، ويخرجه الفنان محمد سامي، وإلى أين وصلت فى تصوير العمل.



رد غير متوقع من محمد رمضان بعد هجوم عزت العلايلي



ردّ الفنان محمد رمضان، على هجوم الفنان عزت العلايلي عليه، بعدما وصفه بأنه مريض شهرة.



وقال محمد رمضان، فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، "عزت العلايلي يقول ما يرد، فهو أستاذنا، وله تاريخ كبير من الفن".



واحتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على جائزة التميز والإبداع من مهرجان القنوات الفضائية على دوره في مسلسل "البرنس".



شيري عادل: من حق الجمهور التدخل فى الحياة الشخصية للفنان

تحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ دوت الخليج عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.



وقالت إن الانتقادات فى العمل مهمة جدا ما دامت لاتحمل أى تجريح، لافتة إلى أن هذا يساعد الفنان فى التطوير من نفسه، وأكدت أن الجمهور من حقه أن يتدخل فى الحياة الشخصية للفنان، لافتة إلى أن هذا حب، وهم لديهم الرغبة فى معرفة كل التفاصيل الخاصة بالنجم الذي يحبوه، كما أكدت أن هذا شئ جيد بالنسبة لها أن يبحث الجمهور عنها، ويهتم بكل أخبارها.



ابنة رجاء الجداوي تكشف رأيها بتجسيد رحلة والدتها في عمل فني

أعربت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن سعادتها بتكريم اسم والدتها بمهرجان الفضائيات العربية، وتصميم ماكيت خاص لها، وقالت فى تصريحات لـ دوت الخليج إن اليوم كان مختلفا بالنسبة لها لأنها شعرت من خلاله بحب الناس، لافتة إلى أنها حينما وجدت الماكيت الخاص بوالدتها كانت تريد أن تحتضنه وتبقى بجانبه.



وأكدت أن أغلب الفنانين يتواصلون معها باستمرار ويطمئنون عليها، وأشارت إلى أنها أحبت أيضا تفاعل الجمهور مع حساب إنستجرام التى أصرت على استمراره بعد رحيل والدتها، ولفتت إلى أنها تشعر أن الجمهور بجانبها دائما ولا يتركها في شيء.



وعن إمكانية تقديم سيرة ذاتية عن والدتها قالت:" أمي مفيش منها، ولكن هناك فنانين كثيرين أقوياء وقادرين على تجسيد رحلتها"، وأضافت أن رجاء الجداوي كانت ترفض تجسيد سيرة والدتها حياة، وهى لديها نفس الموقف، ولكنها لا تعرف ماذا يمكن أن يتغير فى المستقبل.

