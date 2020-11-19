فيديو رد فعل صادم لـ شيري عادل بعد إحراجها بسؤال عن علاقة حلا شيحة ومعز مسعود

شيري عادل الفنانة المصرية خطفت الأنظار خلال حضورها مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم قبل يومين، حيث تم تكريمها وحصلت على جائزة التميز هذا العام، لكنها أيضًا أثارت الجدل بسبب رد فعلها الصادم عند سؤالها عن علاقة طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود والفنانة حلا شيحة.

رد فعل غير متوقع لـ شيري عادل عند الحديث عن معز مسعود وحلا شيحة

شيري عادل قبل دخولها الحفل، وخلال لقائها مع برنامج "The Insider بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، تم سؤالها عما إذا كانت قد هنأت طليقها معز مسعود بارتباطه بالفنانة حلا شيحة، خاصة وأنها تجمعها به علاقة صداقة رغم الطلاق، إلا أن رد فعل شيري جاء صادمًا وغير متوقعًا للبعض، حيث تجاهلت السؤال تمامًا وقررت إنهاء اللقاء سريعًا ووجهت الشكر للجمهور ولمذيع اللقاء.

شيري عادل تتهرب من سؤال عن تهنئة طليقها بارتباطه مجددًا

لحظة تهرب شيري عادل من الإجابة على سؤال إرتباط طليقها بالفنانة حلا شيحة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة، حيث أشاد عدد من متابعيها بطريقة ردها وحرصها على عدم التدخل في حياة طليقها الشخصية أو الحديث عنها على الملأ، إضافة إلى طريقتها التي لم تتسبب في إحراج المذيع إلى حد ما أيضًا.

وكانت أنباء عديدة قد انتشرت مؤخرًا عن ارتباط الداعية الإسلامي معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، عقب فترة قصيرة من انفصاله عن شيري عادل، وحتى الآن لم يخرج أي من الثنائي لينفي أو يؤكد حقيقة تلك الأنباء، كما رفضت أسرتها التعليق على الأمر أيضًا.

أحدث ظهور لـ شيري عادل

في سياق آخر، كانت شيري عادل كانت قد قامت ببطولة حكاية "أمر شخصي" التي عرضت في شهر سبتمبر الماضي، ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا" وحققت الحكاية نسبة مشاهدة مرتفعة، حيث قدمت شيري شخصية "هاجر" وتدور تفاصيل الحكاية حول أزمة العنوسة واختيار شريك الحياة، وكان من أبرز النجوم المشاركين فيها الفنان ميدو عادل، وإيهاب فهمي، ونهال عنبر، وجمال عبدالناصر، ونور إيهاب، ومعتز هشام وهي من تأليف عمر عبد الحميد، وإخراج محمود كامل.

كذلك أثارت النجمة الشابة الجدل بعد ظهورها بإطلالة مختلفة مؤخرًا في جلسة تصوير، حيث ارتدت العباءة السوداء والحجاب مما جعل العديد من محبيها يتساءلون حول سبب ظهور الفنانة بهذه الإطلالة الجديدة، إلا أن إطلالة الفنانة شيري عادل يبدو أنها ليست بجديدة حيث تردد أن جلسة التصوير التي خضعت لها شيري تعود إلى أحداث مسلسل "السهام المارقة" الذي عرض في عام 2018، وشاركت في بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية والعربية.