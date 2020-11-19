موجز السوشيال ميديا.. هدية فنية بصوت حماقي لـ احمد حلمي.. راندا البحيري تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده.. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره من طائرته الخاصة

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

هنأت الفنانة راندا البحيري الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو جديدا من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

احتفل الفنان رامز جلال بعيد ميلاد الفنان احمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لجمهورها من خلال خاصية استوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وذلك في تعليق مع نشرها صورة جديدة لها.

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

قدم الفنان محمد حماقي، هدية فنية خصيصا للنجم أحمد حلمي والفنانة منى زكي احتفالا بعيد ميلادهما، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".