فن ومشاهير

شهيرة تكشف عن دور أحمد زكي في ارتباطها بمحمود ياسين

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قالت الفنانة شهيرة ان محمود ياسين جرى وراها علشان يرتبط بيها و انها كانت لا تفكر في الزواج و الارتباط . 

وأضافت شهيرة خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة ، و انها ارتبطت في سن مبكرة وكانت تفكر في نشرت ها الفني فقط.

وتابعت شهيرة ان النجم الراحل احمد زكي من اقرب الاصدقاء لي ، وتكلمت معاه في ان محمود ياسين يريد الارتباط بيدفقال ليدلنا شخص محترم وان كان يريد الزواج وافقي وغير ذلك لا. 

و تابعت شهير ان احمد زكى ذهب من ورايا المسرح لمحمود ياسين و قاله شهيرة دى بنت بلدى من الزقازيق و هي السبب في انى ادخل معهد التمثيل و لو انت بتحبها بجد أتقدم لها .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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