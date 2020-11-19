أطيب ناس.. أصالة تهنئ الشعب المغربي بعيد الاستقلال

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تهنئ فيه دولة المغرب على عيد الاستقلال. وقالت أصالة "كل عام والمغرب العربي الحبيب بخير واستقرار وتقدم.. واشتقتلكم ياأطيب ناس كتير وشو مشتاقه شوفكم.. عيد استقلال المغرب". وشاركت الفنانة "أصالة" صورة تهنئ بها "ربيع بسيسو" زوج الفنانة جومانا مراد بيوم ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت عليها: "اسمه ربيع وأنا أضفت له ال ليصبح الرّبيع .. لأنّ في روحه نبل الرجال وعقل يوازي نبله وقلب أنقى من الورد، حظّي عظيم أنّ تكونوا إخوتي وأصحابي وأهلي أخي الغالي وزوجتك الحبيبة الغالية جومانا مراد". وأضافت "كلّ سنه وأنت سالم وناجح، ورجلّ لعائلتك أمثاله قليل .. مثّعك الله بالصحّه والعافيه وطول العمر".

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