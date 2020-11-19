أخبار الفن.. عودة شهيرة للتمثيل.. تفاصيل فسخ خطوبة تامر عاشور.. وجلطة عمرو محمود ياسين

نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها..

كشف الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عن حقيقة إصابته بجلطة في كتفه.

كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن رأيها في إطلالات النجمات أثناء المهرجانات الفنية، والتي دائمًا تثير حالة من الجدل، وهل تتابع المهرجانات أم لا.

كشفت دارين حداد، خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، عدة تفاصيل خاصة بفسخ الخطوبة عقب إعلامها بأنه مازال متزوجا من سارة أبو شقة، حيث اتهمها البعض بأنها قامت بخطف تامر من زوجته.

كشف الفنان أحمد السقا، عن الفريق الذي يتمنى أن يفوز ويتوج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر أن تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي.

قالت الفنانة شهيرة إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال.