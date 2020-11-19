نشر "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها..
كشف الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين، عن حقيقة إصابته بجلطة في كتفه.
كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن رأيها في إطلالات النجمات أثناء المهرجانات الفنية، والتي دائمًا تثير حالة من الجدل، وهل تتابع المهرجانات أم لا.
كشفت دارين حداد، خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، عدة تفاصيل خاصة بفسخ الخطوبة عقب إعلامها بأنه مازال متزوجا من سارة أبو شقة، حيث اتهمها البعض بأنها قامت بخطف تامر من زوجته.
كشف الفنان أحمد السقا، عن الفريق الذي يتمنى أن يفوز ويتوج بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر أن تجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي.
قالت الفنانة شهيرة إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. عودة شهيرة للتمثيل.. تفاصيل فسخ خطوبة تامر عاشور.. وجلطة عمرو محمود ياسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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