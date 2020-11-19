بعد إعلان شهيرة العودة إلى التمثيل بعد الاعتزال.. نجمات رفعن شعار «خلاص هتنزل المرة دي»

أثارت الفنانة شهيرة، حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها العودة إلى التمثيل خلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثى؛ وهو الأمر الذى أعاد إلى الأذهان العديد من النجمات اللاتي قررن الاعتزال ولكن بعد فترة تراجعن عن هذا القرار.

نرصد فى التقرير التالى أبرز النجمات اللاتي قررن الاعتزال وعدلن عن قرارهن.

شهيرة قالت الفنانة شهيرة إنها أصبحت مستعدة للعودة إلى التمثيل من جديد بعد سنوات من الاعتزال. وأوضحت في الجزء الثاني من حلقتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، أنها كان يعرض عليها بعض الأعمال لكنها كانت ترفض لأنها كانت منشغلة مع زوجها الفنان الراحل محمود ياسين. وكشفت شهيرة عن أنها بالفعل تلقت عرضا منذ فترة وكان مناسبا، لكنها حاليا وفي ظل ظروف كورونا ترفض أي عمل، مشيرة إلى استعدادها الكامل للعودة متمنية أن يعرض عليها سيناريوهات تعبر عن قضايا الناس وهمومهم.

سهير رمزي

بينما اتخذت النجمة سهير رمزى قرار الاعتزال عام 1993، بعد أن حضرت درسًا دينيًا للداعية الإسلامى عُمر عبد الكافي، حيث اتخذت القرار بعد أن استمعت إلى كلماته وبكت متأثرة، وحينها قررت ارتداء الحجاب واعتزال الفن، لتفاجئنا في عام 2006 بخبر عودتها لعالم الفن، وذلك بعد وفاة والدتها من خلال مسلسل "حبيب الروح" وظهرت من خلاله وهي ترتدي الحجاب بفتوى من أحد الشيوخ.

سهير البابلي

أما الفنانة سهير البابلى ففاجأت جمهورها بقرار الاعتزال عام 1997، لترتدي الحجاب، وعادت إلى الفن عام 2006 من خلال مسلسل "قلب حبيبه"، والتى رفضت فيه أن تلمس أى ممثل سيجسد دور نجلها ضمن الأحداث.

وأوضحت أن عودتها جاءت بناء على فتوى من الشيخ الراحل محمد متولى الشعراوي.

عفاف شعيب

كما اعتزلت الفنانة عفاف شعيب، وارتدت الحجاب في أوائل التسعينيات، لتعود للتمثيل مرة أخرى مرتدية الحجاب عام 1998 ، لتقوم بأداء عدد من المسلسلات الدينية والاجتماعية.

صابرين

اعتزلت صابرين الفن عام 1999، حيث كانت في ذلك الوقت في أزهى مراحلها الفنية خاصة بعد نجاح مسلسلها الشهير "أم كلثوم"، إلا أنها لم تستطع الابتعاد عن الفن أكثر من هذا ، فعادت إلى الفن بالحجاب عام 2006 من خلال مسلسل "كشكول لكل مواطن"، قبل أن تتخذ قرار بإستبدال الحجاب بالباروكة في مسلسل "الفنار".