مصطفى قمر يحتفل بافتتاح "أكاديمية قمر" للحفاظ على الفن الراقي في مصر

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احتفلمصطفى قمر بتحقيق حلمه وافتتاح أكاديمية قمر ونشر صور جديدة له من داخل الأكاديمية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق مصطفى قمر على الصور قائلا: "اكاديمية قمر... المشروع ده كان حلم بقاله سنين و كنت بدأت افقد الامل اني احققه لكن بفضل الله سبحانه وتعالي ومجهود واصرار علي رشاد مدير اعمالي قاللي سيبني اشتغل وحافاجأك باذن الله وفعلا بالمجهود المبذول منه ومن كل كرو العمل والمنجالاستاذ امجد والمديرة الاستاذة مروة وكل ده تحت متابعة الاستاذ علي رشاد".

وتابع قائلا: "باشكرهم وباشكرك ياعلي انك ساعدتني في تحقيق حلمي اكاديمية قمر اللي حتخرج باذن الله مذيعين وممثلين ومطربين وموسيقيين للحفاظ علي الفن الراقي في مصر ...قريبا".

يذكر ان أحيا النجم مصطفى قمر، واحدة من أقوى حفلاته هذا العام، وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة.

مصطفى قمر ينهي فقرته الغنائية مبكرا بـ الجونة السينمائي بسبب كورونا.

وضم الحفل عددا من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلأ على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح ساويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا.

وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 أغان فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها.