في عيد ميلادها.. تعرف على زيجات ميج رايان

تحتفل اليوم النجمة العالمية ميج رايان بعيد ميلادها الـ 59 هي ابنة "سوزان جوردان" وهي ممثلة ومعلمة لغة إنجليزية، وابنة "هاري هيرا" معلم رياضيات، وهي من أصول ألمانية وإيرلندية وبولندية.

تخرجت "ميج رايان" من الثانوية ثم درست الصحافة في جامعتي كونيتيكت ونيويورك، وبالموازاة مع دراستها عملت في الإعلانات التلفزيونية لزيادة دخلها، وبعد مشاركتها في أكثر من مسلسل اضطرت إلى ترك الجامعة قبل فصل دراسي واحد من تخرجها.

كونت ثنائيًا رائعًا مع "توم هانكس" من خلال 3 أفلام لا يمكن نسيانها: When Harry Met Sally، وSleepless in Seattle، وYou’ve Got Mail