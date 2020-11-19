في ذكرى وفاة خيرية أحمد.. تعرف على اسمها الحقيقي وشقيقتها فنانة شهيرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكوميدية خيرية Hحمد التي قدمت كثير من الاعمال الفنية التي تظل علامة في تاريخ السينما والداما المصرية.

ولدت خيرية أحمد في 15 أبريل 1937، باسم سمية أحمد إبراهيم في القاهرة، وهي شقيقة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد.

-بدأت مشوارها الفني في مطلع الخمسينيات ولكنها لم تلفت الأنظار لأدائها أدوارا صغيرة جدا في معظمها كانت صامتة.

-وربما لا يعرف الكثيرون أن الفنانة الكبيرة خيرية أحمد تعاونت فى بدايتها الفنية مع المخرج العالمي يوسف شاهين والفنان العملاق يوسف وهبي، حيث شاركت عام 1951 فى فيلم "ابن النيل" أمام فاتن حمامة وشكرى سرحان ومحمود المليجى، إخراج يوسف شاهين، كما تعاونت معه عام 1952 وشاركت فى فيلم "المهرج الكبير" أمام الفنان الكبير يوسف وهبي وفاتن حمامة، حسن فايق وسراج منير.

- في عام ١٩٥٩ عرفها الجمهور من خلال دور "برقوقه الشغالة" التى تحب خميس الحانوتي "إسماعيل ياسين"، فى فيلم "حماتي ملاك" ودورها مع فؤاد المهندس في فيلم "عريس مراتى" وهو نفس الدور الذى كانت تؤديه معه فى البرنامج الإذاعى ساعه لقلبك فى منتصف الخمسينيات وعرفها من خلاله الجمهور صوتيا، حيث اشتهرت بأداء إفيه "محمود.. ياحبيبى، إيه ده ياحوده".

- من ساعة لقلبك تعرفت على الكاتب الراحل يوسف عوف، وتزوجته.

- التحقت بفرقة المسرح الحر واشتركت فى مسرحيات "مراتى بنت جن وعبد السلام أفندي، والرضا السامي، والمغناطيس ، والناس اللى تحت".

- فى الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك بإذاعة القاهرة، ثم انضمت إلى فرقة ساعة لقلبك المسرحية، وفرقة إسماعيل يس المسرحية.