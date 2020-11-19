أسما شريف منير لـ جمهورها: متتخلاش أبدًا عن حلمك

وعلقت اسما قائلة : "متتخلاش ابدًا عن حلمك، متيأسش و افتكر مش ممكن عمرك كله يكون ربيع و نجاح، لازم يعدي عليك الفصول الاربعة ، هيعدي عليك شوية و هتفطس من الحر و شويه هتتجمد من البرد و شوية احلامك هتتساقط زي ورق الشجر في الخريف بس هترجع تنبت تاني من جديد طول ما انت مؤمن و مكمل و عارف إن ربنا موجود مش بيضيع حق حد..".
و تابعت قائلة :" حاولوا تاخدوا أي خطوة إجابيه توصلك لحلمك انهارده متكسلش ، صباح النور، ثم حينما تتمني حلمًا دعه يشرق في دعواتك، و يبقي نابضًا في قلبك، لا تفتح اذانك لكل من يقول "مستحيل" فحلمك ليس عزيز علي الله"
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ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
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