أسما شريف منير لـ جمهورها: متتخلاش أبدًا عن حلمك

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لها مع زوجها من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت اسما قائلة : "متتخلاش ابدًا عن حلمك، متيأسش و افتكر مش ممكن عمرك كله يكون ربيع و نجاح، لازم يعدي عليك الفصول الاربعة ، هيعدي عليك شوية و هتفطس من الحر و شويه هتتجمد من البرد و شوية احلامك هتتساقط زي ورق الشجر في الخريف بس هترجع تنبت تاني من جديد طول ما انت مؤمن و مكمل و عارف إن ربنا موجود مش بيضيع حق حد..".

و تابعت قائلة :" حاولوا تاخدوا أي خطوة إجابيه توصلك لحلمك انهارده متكسلش ، صباح النور، ثم حينما تتمني حلمًا دعه يشرق في دعواتك، و يبقي نابضًا في قلبك، لا تفتح اذانك لكل من يقول "مستحيل" فحلمك ليس عزيز علي الله"

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يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات‎ ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.

ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.