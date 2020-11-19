بسبب تأخر جنازة والده.. عمرو محمود ياسين: "مكنش ينفع أكروته"

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، أن الفترة الأخيرة في حياة والده الراحل محمود ياسين كان كل شيء يحدث له يؤكد أنه سيتوفى، مُشيرًا أنه أصيب بإلتهاب رئوي حاد، وذلك قبل وفاته بشهر، وأنهم أدركوا بعد فترة أن الموضوع خطير، وفي أثناء زياراته له تفاجئ بتحسن وعيه وحالته الصحية، لدرجة أنه جعله يتحدث مع كل أفراد العائلة، وبعد خروجه من المستشفى أحس أن ذلك صحوة الموت .

وأوضح السيناريست عمرو محمود يس، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي، أن حالة والده الصحية تدهورت فجأة، وأثناء زيارته الآخيرة له كان يشعر أنها آخر مرة سيراه فيها، حيث أبلغته طبيبة الرعاية أن الأمر قد انتهى، وفي اليوم التالي في السادسة صباحًا تلقى خبر وفاته، وأنه أُصيب بألم شديد في كتفه عقب سماعه ذلك الخبر، وخيِّل له أنه أصيب بجلطة، وعندما ذهب لإبلاغ والدته صرخت قبل أن يكمل كلامه .

وأضاف عمرو محمود ياسين، أنه لم يكن مستعدًا للدفن في نفس يوم وفاته، وأخبره محمد رياض أنهم بإمكانهم الصلاة عليه العصر لكنه رفض، وطلب تأجيل الدفن لليوم الثاني، قائلاً :"حسيت إني ماينفعش أكروت أبويا".

وأشار عمرو محمود ياسين أن المدافن كانت غير جاهزة، فطلب من العمال تجهيزها، وقاموا بتنفيذ جميع الإجراءات اللازمة، وتم الدفن في اليوم التالي، مُضيفًا :#الجنازة كبيرة، وإنسان بقيمة محمود يس عمره ماهيموت، وأقول له الآن شكرًا يا أبى على كل شيء فعلته من أجلي" .