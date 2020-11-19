ما وراء الطبيعة يتصدر التريند من جديد بقانون ميرفى

وجاءت تغريدات المتابعين كالتالى :
قانون ميرفي رقم 1
اي خطأ فيه احتمال انه يحصل يبقي هيحصل!..
قانون ميرفي رقم ٥
الشخص اللي بتفكر فيه مش هيفكر فيك طول ما انت بتفكر فيه
"قانون ميرفي رقم": عندما تختلف الاشخاص تتجمع الأسماء
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وكان كشف الممثل أحمد أمين ، كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل.
وأكد أحمد أمين خلال لقاء على فضائية سكاي نيوز عربية، أنه استمتع برحلة المسلسل، لكونها أخذته كممثل إلى عوالم نفسية، لم يسبق له اكتشافها، جعلته يطوّر ويغيّر في شخصيته الحقيقية للأفضل.
وتابع أمين أن "إتقان الشخصية استغرق وقتا طويلا وعددا كبيرا من البروفات قبل بدء التصوير، حتى يظهر الطبيب بالصورة التي نريدها".
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