بإطلالة أنيقة.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نيرمين الفقى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت نيرمين الفقي في الصورة بإطلالة أنيقة حيث ارتدت بلوزة باللون الأحمر وبنطلون جينز مما لفت انتباه متابعيها. وعلقت نيرمين الفقى على الصورة قائلة: "احلي صباح لاحلي ناس"

يذكر أن آخر مشاركات نيرمين الفقي كانت في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك"، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E. مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك" بطولة نيرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد.

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