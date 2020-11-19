ريهام سعيد تستعد لتصوير أولى حلقاتها.. شاهد

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر ريهام سعيد، في الفيديو أثناء تحضيرها للتصوير، حيث تقوم بوضع المكياج الخاص للتصوير وتقوم بتصفيف شعرها.

وكانت قد أجرت النيابة الكلية بأكتوبر تحقيقات موسعة في عدة بلاغات مقدمة من الإعلامية ريهام سعيد والمستشار مرتضى منصور ضد سما المصري.

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وتضمنت البلاغات، بلاغًا من ريهام سعيد بتهمة السب والقذف، و16 بلاغًا آخر مقدم من مرتضى منصور، واستدعت النيابة في فترة سابقة سما المصري لمواجهتها بالاتهامات المنسوبة إليها بعد الاستماع لأقوال مقدمي البلاغات.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد إن موكلته قدمت بلاغا منذ فترة وأنهت النيابة التحقيق فيه ولم يتبق سوى التصرف فيه بالإحالة إلى المحاكمة.