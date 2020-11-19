نجمات كبار ينضممن لفيلم رايان راينولدز المقبل مع نتفليكس

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اعلن النجم رايان راينولدز عن ضم كل من النجمة جينفر جارنر والنجمة زوي سالدانا لفريق عمل فيلمه الجديد الذي تنتجه نتفليكس.

وقالت صحيفة ديلي ميل، ان الفيلم ستدور احداثه في اطار من الحركة والمغامرة وسيطرح بعنوان THE ADAM PROJECT.

وسيكون هذا هو التعاون الأول لراينولدز مع كل من النجمة جينفر جارنر والنجمة زوي سالدنا التي عرفت بدورها في افلام "حراس المجرة.

