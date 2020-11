Advertisements



أعلن المخرج والمنتج السينمائي الكبير كوينتن ترانتينو عن تحويل سينرايو فيلمه الشهير ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD لرواية.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن هذه ستكون المرة الاولى التي يتوجه بها ترانتينو للتأليف الأدبي خلال مسيرته الفنية.

وسبق ان حقق الفيلم مجموعة من الجوائز المرموقة، من ضمنها اوسكار افضل ممثل بدور مساعد ذهبة لبراد بيت.