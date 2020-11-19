رسميا..طرح Wonder Woman في فترة الكريسماس

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قررت شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "ورنور بروز" موعدا رسمي ونهائي لطرح الجزء الجديد من فيلم Wonder Woman الذي يطرح كنسخة سينمائية حية ضمن عالم أبطال DC للخارقون المستوحى من القصص المصورة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم كغيره من عشرات الأعمال السينمائية بهوليوود، عانى خلال الأشهر الماضية من تكرار تأجيل الطرح.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الشركة المنتجة له قررت بشكل نهائي طرحه للعرض بدور السينما خلال يوم احتفالات الكريسماس، على أن يطرح أيضا في الوقت نفسه للعرض عبر الإنترنت، وذلك عبر شبكة البث الرقمي HBO MAX التابعة لشبكة قنوات HBO.

