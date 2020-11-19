عمرو محمود ياسين: والدي كان صديق عمرى وعلاقتنا كان دمها خفيف

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح السيناريست عمرو محمود ياسين عن تفاصيل علاقته الشخصية بوالده الفنان الراحل محمود ياسين، مُشيرًا إلى أنه كان صديق عمره، وأن علاقتهما منذ الصغر كانت علاقة دمها خفيف، كما أن والده كان يتسم بخفة ظل كبيرة عكس التي كان يظهر بها للجمهور على الشاشة، وكانت نصيحته الدائمة له الإخلاص والتواضع، كما أنه كان شخصًا متواضعًا بدرجة كبيرة.

وتحدث عمرو محمود ياسين، خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي أنه أثناء طفولته، كان مع والده في السيارة في بور سعيد، فوجدت أشخاص كثيرة مُلتفة حول السيارة،فأصابه هذا الأمر بالذعر، ولكنه نظر لوجوههم فوجدهم مبتسمين، فأدرك أنهم يرحبون بوالده، فعلم وقتها أن والده شخص غير عادي .

وأشار عمرو محمود ياسين، أن والده لم يقوم بضربه ولو مرة واحدة في حياته، فأتذكر فى مرة خبطنى بالكتاب لكنه دخل عليه في إحدى المرات وهو يُذاكر مادة النحو وطلب منه إعراب كلمة وكانت والدته بجواره فحاولت أن تلقنه الإجابة، لكنه أجابه إجابة خاطئة مما دفعه لرميه بالكتاب، مُضيفًا :"كان أب حنون وبالرغم من أننا كنا اصدقاء إلا أننى كنت أخاف منه وخوفي من أن يغضب مني".