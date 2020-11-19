سارة عبد الرحمن تعلن شفائها من فيروس كورونا

أكدت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، تعافيها من فيروس كورونا، بعدما أصيبت به خلال تواجدها بالدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت سارة عبد الرحمن منشورًا قالت فيه :"بطمنكم إني الحمد لله بقيت سلبي كورونا، وبدأت أهو أرجع للحياة واحدة واحدة، الموضوع بصراحة مكنش سهل خالص بس الحاجة الوحيدة اللي هونت عليا هي سؤالكم ودعواتكم".

وتوجهت سارة عبد الرحمن بالشكر للأطباء الذين ساعدوها في تجاوز تلك الأزمة، قائلة :"وشكر خاص جدًا للدكاترة اللي من غيرهم معرفش كانت هتعدي ازاي، ربنا يقوي الكل وميحرمش حد من حبايبه".

وفي سياق آخر، شاركت سارة عبد الرحمن مؤخرًا في مسلسل" بدل الحدوتة3"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ خالد الحلفاوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن وتار، بطولة سمير غانم، دنيا سمير غانم، هشام ماجد، محمد سلام، بيومي فؤاد، شيماء سيف.