الليلة.. تامر حسنى يطرح "في جمال كده" و"نفس النهاية"

يستعد الفنان تامر حسني اليوم لطرح أغنيتين جديدتين يحملان عنوان "في جمال كده"، و"نفس النهاية"، وهما من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، وأعلن تامر حسني عن ذلك الخبر أمس من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

نشر تامر حسني مقطع فيديو احتوى على مجموعة من الأغاني التي طرحها خلال الفترة الماضية من الألبوم وهما: "اختراع، مبطلناش إحساس، فجأة افترقنا، بألف سلامة، كرهتني في الحب، قولني كلام"، وعلق عليه قائلاً :"غداً الخميس ١٩ /١١ في جمال كدا، كلمات حسام سعيد، ألحان محمود أنور، توزيع و ميكس و ماستر چلال حمداوي،

تم تسجيل الغناء باستوديو Th production ، م/عبد الرحمن شوقي".

وتابع تامر حسني قائلاً :" نفس النهاية كلمات أحمد المالكي، ألحان مدين، توزيع و ميكس أحمد عبد السلام، ماستر أمير محروس، تسجيل وميكس الغناء باستوديو Th production م/ جلال فهمي".

وفي سياق آخر، حققت أغنية "كرهتني في الحب" نجاحًا كبيرًا، وحققت نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات" يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد البوغة وألحان محمود خيامي وتوزيع طارق عبد الجابر ميكس وماستر أمير محروس.