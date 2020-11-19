نشوى مصطفى داعية الله: رزقتنى بتجربة أكدت فى قلبى وروحى معنى لا شريك لك

عبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن امتنانها لله من خلال دعائها وشكرها بعد الخروج من أزمة فيروس كورونا.
وقالت نشوى مصطفى، من خلال حسابها الرسمي على "فيسبوك": "رزقتنى وأنعمت عليّ بتجربة أكدت فى قلبى وروحى معنى لا شريك لك بمنتهى اليقين والتسليم.. لا حب إلا حبك ولا أمل إلا غفرانك ولا رجاء إلا رحمتك ولا رغبة إلا قبولى فى عبادك الذين بدلت سيئاتهم حسنات".
وأضافت: "يا الله أحمدك وأشكرك على تلقينى وتبصيرى أن كل تعلق بما يفنى فناء.. والتعلق والاعتصام والتوحد فى ذاتك بقاء.. اللهم اغفر لى ولوالدى ولأصحاب الحقوق عليّ".واختتمت حديثها قائلة: "اللهم غفرانًا ورحمة ورضا لكل أصدقائى واخوتى وزملائى وكل عبادك الذين أحيتهم نفحة من روحك.. وصلى اللهم على سيدنا محمد النور وأهله".
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