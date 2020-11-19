وفاة الفنان القدير فايق عزب

توفي الفنان فايق عزب، منذ قليل بعد صراع مع المرض.

وأكد نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي، لـ "دوت الخليج" خبر الوفاه قائلًا: "بالفعل توفي الفنان فايق عزب، والدفنة سوف تكون في الإسماعيلية".

وكان عزب قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة وسقط على الأرض، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من منزله بسبب سوء حالته، وحجزه بغرفة للعناية المركزة.

يذكر أن فايق عزب ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة (ابن حزم الأولية)، ثم انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، وشارك في الكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية.