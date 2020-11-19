مين عرف الحدوتة.. محمد ثروت يشوق جمهوره بصورة من أحد أعماله

نشر الفنان محمد ثروت صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر محمد ثروت في الفيديو من أحد أعماله الفنية. وعلق محمد ثروت وهو يشوق جمهوره قائلا: "مين عرف الحدوتة ومين لسه؟". وشارك محمد ثروت فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل. ويشارك في بطولة "اللعبة" عددا من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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