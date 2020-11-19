الليلة.. افتتاح مسرحية " الوصية " بالمسرح القومي

تُعرض الليلة مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال، على المسرح القومي بالعتبة، وذلك تمام الساعة الثامنة مساءً، وسيستمر عرضها ليوم السبت الموافق21 نوفمبر الجاري، ويُقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وهو من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار.

مسرحية "الوصية"تحمل العديد من المواقف الإنسانية، وقام بكتابة أشعار المسرحية محمد بهجت، وهي من ألحان أحمد كيكار، وصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، ومهندس الديكور محمد الغرباوى، أزياء هالة الزغبى والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي.

والمسرحية بطولة مي فاروق، أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد الدسوقي، بسنت صيام، حسن عبدالله، مايا ماهر، مريم الجندي، خالد الشامي، رحاب نصر، ألحان المهدي ورأفت زين، وهي من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال.