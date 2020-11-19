وفاة فايق عزب.. تفاصيل علاقته القوية بالشيخ الشعراوي

توفى الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما.

وفى السطور الآتية يعرض لكم "دوت الخليج الفني" علاقة فايق عزب بالشيخ الشعراوي.

وفى حوار تليفزيوني له، كشف فايق عزب عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وإنه كان صديقا له، وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عدة.

وقال: "الشعراوي الله يرحمه كان صديقي، وكنا بنقعد مع بعض باستمرار لإني كنت ساكن جنبه في آخر شارع فيصل الشعراوي شبّه الفن ذات مرة بقوله الفن زي السكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تذبح بيها.. عشان كده العيب مش في الفن".

يُشار أن آخر أعمال فايق عزب الدرامية مشاركته في مسلسل "الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد،ﺗﺄﻟﻴﻒ وبطولة تامر عبدالمنعم، محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، فريال يوسف، مادلين طبر.

