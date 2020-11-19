تفاصيل الحلقة الـ 19 من مسلسل أنت اطرق بابي

تصدرت الحلقة الـ 19 من المسلسل التركي "أنت اطرق بابي" قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، وتواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب في بقائها خريجة ثانوية فحسب.

يعرض سيركان على إيدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.

بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.

الحلقات المقبلة من المسلسل التركي الجديد "أنت اطرق بابي" ستحمل مفاجآت كثيرة، خصوصًا أن "ايدا" التي تجسد شخصيتها النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​، ستفقد ذاكرتها بعد الحادث الذي تعرضت له في آخر الحلقة الماضية، وستعود علاقتها قوية بـ"سيركان بولات"، الذي يلعب دوره النجم التركي ​كرم بورسين​، لأنها لا تتذكر أنه انفصل عنها، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.