وفاة الفنان فايق عزب بعد إصابته بفيروس نادر وفقدانه القدرة على الحركة

وفاة الفنان فايق عزب بعد صراع مع المرض حيث فجع الجمهور والوسط الفني صباح اليوم بخبر وفاة الممثل المصري فايق عزب عن عمر يناهز الـ 77 عام بعدما كان يرقد في المستشفى منذ 15 يوما عقب اصابته بفيروس نادر وفقدانه على الحركة وتزامن ذلك مع التقاطه عدوى كورونا، وأكد خبر الوفاة بشكل رسمي نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

تفاصيل وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم

الفنان فايق عزب رحل عن عالمنا فجر اليوم عقب صراع طويل مع المرض الى جانب اصابته بفيروس كورونا في الأيام الماضية، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر.

الفنان فايق عزب خضغ في الفترة الماضية لعملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، لكنه أصيب بعد العملية بإلتهاب رئوي بكتيري في الصدر "فيروس نادر"، وتبيّن بأنها بكتيريا مارسا والتي من تداعياتها اصابة المريض بعدوى على سطح الجلد مع ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع فى درجة حرارة الجسم، وخُراج.

زوجة فايق عزب تكشف تفاصيل حالته الصحية

وفي بداية شهر اكتوبر الماضي كشفت نادية عزب، زوجة الفنان المصري فايق عزب، عن تفاصيل حالته الصحية خلال تصريحات لها لبرنامج "إي تي بالعربي"، وقالت إنها فوجئت بسقوط الفنان فايق عزب ودخوله في غيبوبة، وهو ما جعلها تسرع مع أبنائه لنقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة.

وقالت زوجة الفنان فايق عزب إن الأشعة والفحوصات كشفت عن إصابته بانسداد في النخاع الشوكي بسبب ضغط الفقرات، وهو ما تسبب في فقدانه الحركة في أطرافه، وطمأنت الجمهور على حالته الصحية وقالت إنه سيجري عملية جراحية خلال ساعات لتسليك النخاع الشوكي، وكشفت عن استقرار حالته الصحية في الوقت الحالي رغم استمرار تواجده في العناية المركزة.

وسبق وأن أكد نجل فايق عزب بأن والده يحتاج معاملة خاصة بعد اصابته بفيروس كورونا حيث تم تخصيص غرفة له بالعناية المركزة بالمستشفى.

معلومات عن الفنان فايق عزب

الفنان فايق عزب، 77 عاماً، بدأ مسيرته الفنية في مدينة الإسماعيلية في فترة مبكرة في حياته في فترة الستينيات وقدم عدة أدوار في تلك الفترة مثل أدواره في أفلام "الدوامة" و"ابدا لن تموت" وغيرها، قبل أن يحقق شهرته في الأعمال التلفزيونية في فترة الثمانينات والتسعينيات مثل أدواره في مسلسل "ليالي الحلمية" و "لا إله إلا الله" و "رأفت الهجان" و "السقوط في بئر السبع" وغيرها.

وقدم فايق عزب في السينما عدة أعمال بارزة مثل دوره في مسلسل "بخيت وعديلة" و "ضد الحكومة" و "حنفي الأبهة" و "المصير" و "الباشا تلميذ" وغيرها من الأعمال، وكانت آخر أعماله في مسلسل "سلسال الدم" و مسلسل "ولد الغلابة" في العام الماضي.