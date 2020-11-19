نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تواجدها داخل المستشفى مع الراحل فايق عزب

نعت الفنانة نشوى مصطفى صديقها الفنان الراحل فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت نشوى مصطفى منشورًا قالت فيه :"سبحان من له الدوام، أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي أنا كنت فيها بعد دخولي بخمس أيام، وأول ما عرف إني موجودة بعت لي السلام، وقال لهم قولو لنشوى وطمنوها إنها هتخف بإذن الله".

وأضافت نشوى مصطفى قائلة :"وأنا خارجة من المستشفى طلبت ازوره لكن للأسف ممنوع، النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا، ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.