خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا.. زوجة فايق عزب تتغيب عن جنازته

أكدت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، أنها لن تحضر جنازة زوجها، بمدينة الإسماعيلية، لكي لا تُصاب بفيروس كورونا.

وأشارت نادية عزب في تصريحات صحفية لها أن الأطباء طلبوا منها البقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، خاصةً أنّ زوجها توفي وهو مُصابًا بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أنّ نجله وباقي أفراد العائلة سيتواجدون لحظة تشييع الجثمان.

وأكدت نادية عزب أن زوجها لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى العجوزة، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتة أن الأسرة ستصل للمستشفى بعد قليل لكي يتمكنوا من إنهاء تصريح الدفن، والبدء في مراسم الجنازة.

وكانت آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل"الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.