تفاصيل الأزمات المرضية التي تعرض لها فايق عزب في أيامه الأخيرة

توفى الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما ،

وفى السطور الآتية يعرض لكم "دوت الخليج الفني" أزمة مرض الفنان فايق عزب وأسباب تدهور حالته الصحية.

جراحة بالنخاع الشوكي



انتقل فايق عزب في شهر أكتوبر الماضي لمعهد ناصر، لكي يقوم اليوم بإجراء عملية جراحية بالنخاع الشوكي.

وكشفت نادية، أن زوجها يعاني حاليًا من انسداد تام في منطقة النخاع الشوكي، لافتة أنه لم يكن يعاني من قبل من أي متاعب صحية، ولكنه أغمى عليه عند باب المنزل، مما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات، وهناك تبين حاجته لجراحة ، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

التهاب رئوي



بعدها أصيب "عزب" بالتهاب رئوي، وأجرى الأطباء في مستشفى العزل مسحة، لتظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت نتيجة التحليل إيجابية.

إصابته بمرض مارسا



بعد أيام من إجراء الجراحة، اكتشف الأطباء إصابة الفنان فايق عزب بمرض مارسا، وهو نوع من البكتيريا يؤدي لارتفاع شديد في درجة الحرارة، وعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد وحتي الآن لم يكتشف له علاج.

