ندى بسيوني تنعى فايق عزب بكلمات مؤثرة

توفى الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما.

وحرصت الفنانة ندى بسيوني على نعيه وتوديعه بكلمات مؤثرة وكتبت : أتمنى بأصدق التعازي والمواساة فى وفاة الفنان الكبير فايق عزب ، رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته والهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان .

والجديو ذكره أن فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.