عبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان القدير فايق عزب، إثر إصابته بفيروس كورونا حسبما صرحت زوجته.
وقالت نشوى مصطفى، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك": "سبحان من له الدوام أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمسة أيام وأول ما عرف إنى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها إنها حتخف بإذن الله".
واختتمت حديثها قائلة: "وأنا خارجة من المستشفى طلبت أزوره لكن للأسف ممنوع .. النهارده استاذ فايق عزب راح عند ربنا .. ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعهما مستشفى واحد.. نشوى مصطفى تروي موقفاً مؤثراً مع الراحل فايق عزب قبل وفاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.