جمعهما مستشفى واحد.. نشوى مصطفى تروي موقفاً مؤثراً مع الراحل فايق عزب قبل وفاته

عبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها الشديد لوفاة الفنان القدير فايق عزب، إثر إصابته بفيروس كورونا حسبما صرحت زوجته.

وقالت نشوى مصطفى، من خلال حسابها الرسمي على "الفيسبوك": "سبحان من له الدوام أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي انا كنت فيها بعد دخولى بخمسة أيام وأول ما عرف إنى موجودة بعت لى السلام وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها إنها حتخف بإذن الله".

واختتمت حديثها قائلة: "وأنا خارجة من المستشفى طلبت أزوره لكن للأسف ممنوع .. النهارده استاذ فايق عزب راح عند ربنا .. ادعو له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".