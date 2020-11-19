شاركت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهرت مي سليم في الصورة بفستان أسود أنيق، حيث ارتدت فستانا قصيرا من الأمام يظهر رجليها وطويل من الخلف. ونالت الصورة إعجاب متابعيها وعلقوا كالتالي: -قمر يا فنانة - اطلالة جريئة جدًا يذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطوله الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مي سليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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