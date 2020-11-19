شاهد.. محمد رمضان بالجلباب والعباءة الصعيدي في أسوان

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو جديد له عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمد رمضان وهو ينزل من طائرته الخاصة بالجلابية وعلق قائلا: "وصلت اليوم #أسوان #وجه_قبلي أهلي وناسي لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة #ثقة_في_الله_نجاح #محمد_رمضان".

وحقق كليب "يا حبيبي" للفنان محمد رمضان 48 مليونا و724 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

ويشارك مع محمد رمضان في غناء الكليب؛ المغني الكونغولي ميتري جيمس الذي يحظى بشعبية كبيرة في أفريقيا.

والكليب من إخراج حسام الحسيني الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

وتقول كلمات الأغنية "هقولك كلمة واحدة أبرك من كلام كتير .. مبعرفش أكون رومانسي .. لكن عليكي بغير .. مش بثبتلك إني جامد ولا عايز ابان تقيل أنا أنا أنا بناديكي".

على صعيد آخر، بدأ محمد رمضان التحضير لمسلسل " موسى" الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.

يُذكر أن أحدث أعمال محمد رمضان مسلسل "البرنس" الذى يشارك فى بطولته أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية وتأليف وإخراج محمد سامى.