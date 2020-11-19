استعدادات بمقابر الإسماعيلية لاستقبال جثمان الفنان فايق عزب

وتوفي صباح اليوم الخميس، الفنان فايق عزب، بعد صراع مع المرض، ومن المقرّر دفنه في مقابر عائلته في مدينة الإسماعيلية.

وقال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان فايق عزب كان يرقد في المستشفى منذ 15 يومًا، وأجرى تحليل أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، كما أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط.

وأكد نجل فايق عزب في تصريحات له، أن إصابة والده بالمارسا تسببت في عدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد، وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وخُراج يعالج بالجراحة وإلا تتسبب في مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم.

وحدثت مضاعفات تسببت في مشاكل في مجرى الدم والرئة، وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل.