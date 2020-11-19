برفقة عادل إمام وسميحة أيوب.. شاهد أحدث ظهور لهالة صدقى

شاركت الفنانة هالة صدقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة.

وظهرت هالة صدقى فى الصورة برفقة الفنانين عادل إمام وسميحة أيوب.

وعلقت على الصورة قائلة: "حبايبي انا ربنا يخليهم قيمه كبيره للفن العربي".

اقرأ أيضا:

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه وتكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير".

كما صرحت هالة صدقى من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.