سلمى أبو ضيف تبرز جمال ملامحها في صورة عبر إنستجرام

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت سلمى أبو ضيف فى الصورة وهي تضع مكياجا هادئا وتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا على عينها لتبرز جمال ملامحها.

وجاءت التعليقات كالتالي:



-ملامحك جميلة

-شكلك يجنن

-قمر يا سلمي

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وتعد سلمي أبو ضيف من نجمات الفن والمشاهير اللاتي يحرصن على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخيمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.

وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.