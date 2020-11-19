قدم فايق عزب، عدد كبير من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية على مدار مشوار فني استمر لما يقرب من 50 عامًا.
وكانت أبرز أعماله: فيلم "عروس البحر" و"أنا والنظام وهواك"، ومسلسل "سلسال الدم"، و"الكابوس"، و"القاصرات"، و"أشجار النار"، و"ولد الغلابة"، وغيرها من الأعمال، وشارك مؤخرًا في مسلسل "طلقة حظ"، كضيف شرف.
يذكر أن فايق عزب هو ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، وحصل على جائزة أحسن ممثل بالجامعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على أبرز أعمال الفنان الراحل فايق عزب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.