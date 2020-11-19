تعرف على أبرز أعمال الفنان الراحل فايق عزب

رحل الفنان فايق عزب، عن عالمنا منذ ساعات عن عمر ناهز الـ 77 عاما.

قدم فايق عزب، عدد كبير من الأعمال المسرحية والدرامية والسينمائية على مدار مشوار فني استمر لما يقرب من 50 عامًا.

وكانت أبرز أعماله: فيلم "عروس البحر" و"أنا والنظام وهواك"، ومسلسل "سلسال الدم"، و"الكابوس"، و"القاصرات"، و"أشجار النار"، و"ولد الغلابة"، وغيرها من الأعمال، وشارك مؤخرًا في مسلسل "طلقة حظ"، كضيف شرف.

يذكر أن فايق عزب هو ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، وحصل على جائزة أحسن ممثل بالجامعة.