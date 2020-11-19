صديقه منجد ومجدع وابن بلد.. الجانب الإنساني لفائق عزب ابن مدينة الإسماعيلية المخلص

كان الفنان القدير فايق عزب حريصا علي المشاركة في اغلب الفاعليات بالاضافة الي التجول في شوارع مدينة الاسماعيلية رغم شهرته، الا انه كان يحرص علي ان يظل مشاركا ابناءها في تراثها، الامر الذي جعله احد اهم رموزها لمخلصين، حيث كان صديق المواطن البسيط قبل السياسي او لاعب الكرة.

سجل انساني حافل، سجله فايق العزب الفنان والانسان، بسطور من نور، حيث يقول المهندس محمد فؤاد احد ابناء محافظة الاسماعيلية، كشاهد عيان علي مواقفه الانسانية التي لا تعد او تحصي: " انا لما اشتريت بيت في الحرفي كان ساكن ورايا بيت ورثة عن ابوة وكان بسافر دايما لكن لما كان بيجي كنت دايما اتكلم معاه في أمور الحي وتوسعة مسجد بلال بن رباح ال في الحرفي وهو كان بيصلي معانا كل فرض وقدرنا في خلال مدة قصيرة نوسع المسجد ونبني دار مناسبات وهو كان عضو فعال في المسجد وشارك معانا واشرك بعض الرموز الاسمعلاوية السياسية التي كان علي علاقة قوية بها، وكيفنا المسجد وبيننا دار مناسبات بجهود أهل المنطقة ومن حوالي ٤ سنين باع البيت لكن كان بيجي يقعد مع عم عثمان المنجد الفاتح قدام بيته وكان صديقه".

يضيف فؤاد:" كان مجدع وكان بيسعي في الخير وبشوش ويسلم علي الصغير والكبير و ابن بلد".