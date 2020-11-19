جثمان فايق عزب يُغادر مستشفى العزل لمثواه الأخير بالإسماعيلية

أكد الفنان منير مكرم، أن جثمان الفنان الراحل فايق عزب قد خرج منذ قليل من مستشفى العزل، بصحبة نجله خالد نجل، وأنهم في الطريق لدفن الجثمان بمقابر العائلة فى الإسماعيلية.

ورحل فايق عزب عن عالمنا صباح اليوم، بعد إصابته بفيروس كورونا، كما أنه قد أجرى عملية جراحية مؤخرًا لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته، ونتج عن ذلك توقف حركة يده ورجله، وأصيب بعد العملية بإلتهاب رئوى بكتيري في الصدر، وبعدها قام بإجراء تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا واتضح أنها بكتيريا مارسا في الصدر، وظل في المستشفى لمدة شهر و15 يوم، وبعدها أجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل وفاته.