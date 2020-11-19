الليلة.. أسرة الفنان الراحل فايق عزب تستقبل العزاء

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان فايق عزب، بعد صراع مع المرض، وسيتم دفن جثمانه في مقابر العائلة بالإسماعيلية.

ومن المُقرر أن تستقبل أسرة الفنان الراحل فايق عزب، واجب العزاء اليوم بمنزل العائلة في الإسماعيلية.

وأجرى فايق عزب مؤخرًا عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته، ونتج عن ذلك توقف حركة يده ورجله، وأصيب بعد العملية بإلتهاب رئوى بكتيري في الصدر، وبعدها قام بإجراء تحليلاً لمعرفة نوع البكتيريا واتضح أنها بكتيريا مارسا في الصدر، وظل في المستشفى لمدة شهر و15 يوم، وبعدها أجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس قبل وفاته.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان فايق عزب الدرامية مسلسل "الضاهر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ياسر زايد، ﺗﺄﻟﻴﻒ تامر عبدالمنعم، بطولة محمد فؤاد، رغدة، حسن يوسف، تامر عبدالمنعم، فريال يوسف.