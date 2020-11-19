لهذا السبب.. محمد رمضان يصل لأسوان

أعلن الفنان محمد رمضان، عن وسفره لمحافظة أسوان، لتكريمه من قبل المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر محمد رمضان مقطع فيديو جديد له، ظهر فيه وهو ينزل من الطائرة، ويقوم بالتسليم على إحدى المُضيفات، وعلق عليه قائلاً :" وصلت اليوم أسوان وجه قبلي أهلي وناسي؛ لتكريمي من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الأمم المتحدة،ثقة في الله نجاح".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، ويُشاركه في بطولته عبير صبري، منذر رياحنة، سمية الخشاب، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، رياض الخولي، سيد رجب.