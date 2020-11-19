بعد رحيله.. تعرف على أبرز أعمال الفنان الراحل فايق عزب

توفي منذ ساعات الفنان فايق عزب، وذلك بعد تأثره بمرض "كورونا"، الذى انتشر بشكل كبير في العالم، تاركاً خلفه بصمة مميزة فى مجال التمثيل والفن.

فعلى مدار تاريخه الفني قام بالمشاركة في 265 عَمَلًا، سينمائيًا ومسرحيًا وإذاعيًا وتليفزيونيًا وتتمثل أهم أعماله السينمائية في: "الرغبة والضياع، الشيطان امرأة، خطة بعيدة المدي، كل هذا الحب، البيات الشتوي، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، أحلام عمرنا، في محطة مصر، واحد من الناس، صباحو كدب، كود 36، عمارة يعقوبيان، الجزيرة، حسن ومرقص، عزبة آدم، أدرينالين، أزمة شرف، على واحدة ونصف، تيتة رهيبة، قبل الربيع، كنغر حبنا، البيت القديم".

بينما فى الدراما التليفزيونية قدم: ملك اليانصيب، أبدا لن أموت، إحنا بتوع الأنيميا، الطبري، لا إله إلا الله الجزء الرابع، رافت الهجان الجزء الأول، بطة وأخواتها، ملح الأرض، حكاوي طرح البحر، مشوار امرأة، أبيض في أبيض، امرأة من نار، اشرار وطيبين، الشارد، حارة الزعفران، عايش في الغيبوبة، علي باب مصر، سلطان الغرام، قضية رأي عام، القاهرة 2000، حمدا لله على السلامة، أولاد الليل، دموع القمر، قلب ميت، نساء لا تعرف الندم، الأشرار، عبودة ماركة مسجلة، الدنيا لونها بنبي، ملكة في المنفى، قضية صفية، سقوط الخلافة، القطة العميا، رحيل مع الشمس، نونة المأذونة، أغلى من حياتي، الجماعة الجزء الأول، شمس الأنصاري، الزناتي مجاهد، الريان، صايعين ضايعين، النار والطين، ابن النظام، سلسال الدم الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، الكابوس، الأسطورة، ولد الغلابة، الضاهر.

ومن أبرز مسلسلاته الإذاعية: الخطيئة والحجر، سهم الزيتون طلع، أربعة في مهمة إذاعية.